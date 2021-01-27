Фільм почався з чорно-білих кадрів, а вже після того, як з’явився колір, стало зрозуміло, що всі знаходяться на весіллі.

У період пандемії гостей не запрошували, тож у залі пустували стільці. Виняток зробили лише для амбасадорів бренду – Маріон Котіяр, Ванесси Параді, Каролін де Мегре, Лілі Роуз Депп та Пенелопи Крус.

Моделі на показі дефілювали не поодинці, а невеликими гуртами, як на прогулянці. Креативна директорка розповіла, що вона так стилізувала показ для того, аби моделі мали вигляд, як на сімейних архівних фото.

Перед показом шоу Антон Корбейн зняв знаменитостей, які позували в новому салоні Chanel на вулиці Камбон, 31. Паризький дизайнер інтер'єрів Жак Гранж відремонтував салон в дусі Габріель Шанель.

Я люблю великі сімейні свята, коли разом возз’єднуються кілька поколінь однієї родини. Це так тепло й душевно. А в ці дні ми почуваємося в Chanel як члени великої родини, – зазначила Віржині Віар.

В колекцію увійшли твідові сукні з голими плечима і бантами, жакети з безліччю оборок, знімні спідниці зі складною вишивкою, які надягають поверх сукні як фартух, комплект з сітки і шифону.

Стилістика колекції розпочинається від дитячих наївних мотивів (бантики і рожеві оборки) до дорослих, і це не просто так. На весіллях збираються гості різного віку, тож за задумом Віар, колекція повинна нагадувати і про маленьких дітей і про матерів нареченої і нареченого.