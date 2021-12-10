Мей Маск часто відвідує світські події не лише в США, але й прилітає в різні куточки світу. Нещодавно вона справила справжній фурор на українців, адже за кілька днів перебування в Києві вона приміряла вбрання від наших топових дизайнерів.

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Знаменитість має бездоганне відчуття стилю, тож її образами надихаютья навіть молодь. Для своєї 500-тисячної аудиторії Мей Маск опублікувала нове фото у куртці, яка має всі шанси завоювати любов стильних дівчат.

73-річна мати засновника SpaceX та Tesla одягнула сріблясту куртку відтінку металік. Такий виріб цього року має всі шанси оселитися в гардеробах інстаграм-модниць. Під низ Мей приміряла ніжно-голубий светр, який чудово поєднується з металічним сріблястим.

Волосся, як завжди, зіркова матуся вклала в елегантну зачіску, а на обличчі зробила насичений макіяж.



Мей Маск показала модну зимову куртку / Фото з інстаграму



Мей Маск показала модну зимову куртку / Фото з інстаграму

Нагадаємо, раніше стильний образ у сріблястій куртці з пухнастою панамою показувала шведська модниця Ельза Госк.



Модний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі