Купальник, плаття і кроп-топ: 7 елементів гардеробу, які вам треба взяти на відпочинок

Літо – активна пора мандрівок та відпочинку. В останні дні перед відпусткою з’являється не лише мінімум продуктивності, але й мало фантазій вдалих образів. Що треба взяти з собою на відпочинок, щоб почуватися комфортно – читайте далі.

Щоб відпочинок залишив після себе тільки приємні спогади, ретельно складіть список того, що вам треба взяти з собою у валізу. Куди б ви не збиралися, базові елементи гардероба завжди мають бути з вами.

Цікаво Андре Тан назвав наймодніші купальники літа: стильна добірка

Купальник

Жодна відпустка не обходиться без купальника. Цього літа звертайте увагу на вироби на зав’язках, кроше, неон та квіткові принти. Якщо вам не сила гнатися за трендами, то вас завжди може виручити классика в базових кольорах, яка ніколи не вийде з моди.

Сукня

Цього літа вибір суконь просто величезний. Прихопіть з собою в подорож виріб з розрізами на спині чи талії, мінісукні в горошок, або ж плаття в квітковий принт, яке зараз дуже популярне. На відпочинку стильну квіткову сукню вже встигла приміряти Анна Андрес.

Кроп-топ

Якщо у вашому гардеробі є топи – обов’язково беріть їх з собою. Саме цього сезону такі вироби поєднуються з джинсами, штанами, велосипедками, бермудами та спідницями. За можливості візьміть з собою кілька виробів, які зможете міняти, створюючи нові образи.

Легінси

Незалежно від того, який відпочинок вас чекає – активний у горах чи пасивний на морі, легінси стануть вам у нагоді. В горах це зручний елемент гардероба, а на морі легінси вам знадобляться для ранкової пробіжки узбережжям чи для заняття спортом.

Бейсболка

Кепка цього сезону активно увірвалася в тренди. Вона була ультрапопулярна навесні та не втрачає своїх позицій влітку. Такий головний убір врятує вас від пекучого сонця, захищаючи ваше обличчя та волосся від ультрафіолетових променів.

Взуття

Цього сезону в гардероб зірок стрітстайлу увірвалося взуття про яке всі вже забули – клоги. Всупереч дивному дизайну, таке взуття досить легко носити. А якщо вам таке взуття не дуже підходить, то сандалі чи мюлі зможуть їх легко замінити.

Сонячні окуляри

Влітку особливу увагу завоювали оверсайз окуляри з товстою оправою та котяче око. Вибирайте аксесуар під форму та риси свого обличчя.