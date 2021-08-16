Ксенія Мішина виблискувала на червоній доріжці в сукні українського бренду Valery Kovalska: фото

Популярна українська акторка, головна героїня першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина стала гостею відкриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Знаменитість завітала на подію у розкішній сукні.

32-річна актриса місяць тому розійшлася з Олександром Еллертом. Про це вона публічно заявила у своєму інстаграмі. Фанати досі надіються, що пара таки помириться, втім Ксенія Мішина завітала на червону доріжку з іншим чоловіком. Компанію їй склав зірковий колега, 30-річний актор Артемій Єгоров.

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Зараз знаменитість бере активну участь у зйомках нового сезону легендарного шоу "Україна має талант". Організатори проєкту запросили Ксенію Мішину долучитися до зіркового складу журі.

Майже щодня акторка публікує в інстаграм-сторіз відеоролики зі зйомок, постаючи перед камерою в сукнях та костюмах від українських брендів. На червону доріжку Одеського кінофестивалю Ксенія також обрала вбрання української марки.

Образ Ксенії Мішиної

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Разом із колегою Артемієм Єгоровим акторка позувала перед фотографами у сукні від української дизайнерки Валерії Ковальської. Знаменитість одягнула білу двобортну сукню на довгий рукав з волановим шлейфом та сірими вставками пір’я по боках.

Акторка доповнила образ чорними мінімалістичними босоніжками на зав’язках, довершивши його ефектним насиченим макіяжем та розпущеним довгим волоссям. Перед камерами фотографів Артемій Єгоров позував у чорному смокінгу.



Розкішний аутфіт Ксенії Мішиної / Viva



Розкішний аутфіт Ксенії Мішиної / Viva