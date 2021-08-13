Ксенія Мішина повторила образ Ірини Федишин у бордовій сукні: красиві фото

Українська акторка, героїня 1 сезону реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина долучилася до зіркового складу журі легендарного шоу "Україна має талант". Вже цієї осені разом із Сергієм Притулою та Євгеном Котом знаменитість буде шукати талановитих людей України, втім поки тривають зйомки Ксенія демонструє у своєму інстаграмі розкішні образи, які підготували для неї стилісти.

Знаменита акторка Ксенія Мішина нещодавно розійшлася з Олександром Еллертом, втім сумувати їй ніколи, адже вона щодня проводить час на знімальному майданчику. Знаменитість не коментує причину розлучення та не розкриває жодних деталей, втім радо ділиться з прихильниками інстаграм-сторіз з відпочинку чи робочого процесу.

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Так, акторка поділилася зі своєю багатотисячною аудиторією розкішним образом, який підібрали для неї стилісти популярного шоу "Україна має талант". Над образами зірки чаклують кілька дівчат, тож її телевізійні аутфіти здивують чималу кількість телеглядачів.

В одному з випусків талант-шоу Ксенія Мішина з’явиться у чарівному образі, який їй надзвичайно личить.

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Головна героїня 1 сезону найромантичнішого шоу "Холостячка" записала для фанатів кілька відеороликів, на яких позувала перед дзеркалом у сукні, яка демонструє її струнку талію та вигідно підкреслює всі форми.

Образ Ксенії Мішиної

Знаменитість одягнула бордову шкіряну сукню міді на бретельках з довгими рукавицями. Раніше в такій сукні в одному зі своїх інтерв’ю з’являлася співачка Ірина Федишин. До стильного виробу Ксенія підібрала чорні босоніжки на підборах.

Аутфіт знаменитості доповнювала неймовірно красива зачіска. Стилісти зробили зірці мальвіну, а розкішне довге волосся накрутили. Неймовірний наряд акторки доповнила срібна довга сережка та красивий макіяж. Візажисти підкреслили очі сірими тінями та довгими чорними стрілками.



Чарівний образ Ксенії Мішиної / Фото з інстаграм-сторіз



Чарівний образ Ксенії Мішиної / Фото з інстаграм-сторіз

Образ Ірини Федишин у бордовій сукні з рукавицями