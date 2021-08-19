Ксенія Мішина показала незвичайний образ у довгому жилеті та жовтих туфлях: яскраве фото

Українська акторка, головна героїня першого сезону романтичного шоу "Холостячка" Ксенія Мішина щодня приголомшує прихильників цікавими образами. Цього разу вона позувала перед камерою у незвичному для себе аутфіті, який склали для неї зіркові стилісти.

До 30-річчя незалежності України в ефір вийде новий сезон шоу "Україна має талант". До основного складу журі увійшли танцюрист Євген Кот, шоумен Сергій Притула та акторка Ксенія Мішина.

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На початку серпня знаменитість почала публікувати в істаграм-сторіз красиві та незвичні аутфіти, в яких вона буде з’являтися кожного тижня перед телеглядачами.

Головна героїня шоу "Холостячка" записала для своїх фанатів відеоролик, на якому позувала перед дзеркалом в незвичному образі, з яскравим макіяжем та ефектною зачіскою.

Образ Ксенії Мішиної

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Кілька стилістів, які працюють над виглядом Ксенії Мішиної в проєкті цього разу придумали надзвичайний образ. Акторка постала перед камерою у чорному топі та класичних штанах, одягнувши зверху довгий жилет білого кольору. Доповнило look багатоярусне кольє з білих намистин.

Образ довершили чорні шифонові рукавички та жовті туфлі-човники з гострим носком. Особливу увагу привернула зачіска знаменитості. Стилісти заплели довгу косу та обв’язали її білими переплетеними шнурками.

Візажисти зробили на обличчі Ксенії ефектний насичений макіяж. Її погляд підкреслювали сірі тіні з чорними масивними стрілками та лінії намальовані білим лайнером. Довершила мейкап коричнева помада на губах.



Незвичайний образ Ксенії Мішиної / Фото з інстаграму акторки



Незвичайний образ Ксенії Мішиної / Фото з інстаграму



Незвичайний образ Ксенії Мішиної / Фото з інстаграму