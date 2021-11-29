Українська акторка, головна героїня першого сезону реаліті-шоу "Холостячка" та суддя шоу "Україна має талант" Ксенія Мішина любить стильно одягатися.

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Знаменитість часто обирає речі від українських дизайнерів. Цього разу вона прихопила з собою на відпочинок мінісукню з розрізами від бренду J'amemme.

Ксенія Мішина приміряла з подругами чорні сукні. В таких образах вони відправилися на вечерю в честь відкриття клубу Rixos.



Стильні образи Ксенії Мішиної та її подруг / Cкриншот з інстаграму акторки

Образ Ксенії Мішиної

Акторка одягнула незвичайне плаття, що складається з бра, мініспідниці та болеро на довгий рукав. Розкішний образ Ксенія Мішина доповнила трендовими туфлями на масивних підборах від бренду Versace.

Cвій аутфіт знаменитість доповнила золотистим ланцюжком з кулоном та нейлоновою чорною сумкою Prada. Ксенія розпустила волосся та зробила макіяж у золотистих тонах.



Модний образ Ксенії Мішиної / Фото з інстаграму акторки



Модний образ Ксенії Мішиної / Фото з інстаграму акторки

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