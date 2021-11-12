Відома українська акторка, яка після примирення з Олександром Еллертом, знову розчарувала прихильників заявою про те, що вони більше не є парою, найбільшу увагу зараз приділяє своїй кар'єрі.

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Цього року Ксенія Мішина постала перед глядачами в ролі медсестри Тамари в серіалі "Клятва лікаря", а влітку посіла суддівське крісло у шоу "Україна має талант". Окрім цього, акторка знялася у хорватсько-українському серіалі "Зломовчання", яке вийде на телеекрани в грудні, а нещодавно зіграла в англомовній стрічці про Чорнобиль — The Chernobyl Fallout.

Одну з найзатребуваніших акторок України запросили на презентацію прем’єр StarlightMedia. Саме ця медіагрупа і телеканал СТБ запустили новий сезон шоу "Україна має талант".

"Ох і новинки вас чекають на СТБ у 2022 році", – написала Ксенія Мішина у дописі.

Образ Ксенії Мішиної

Для світського виходу зірка одягнула боді з тюлевої тканини з високою горловиною та асиметричними вставками червоно-чорного кольору. Зверху акторка одягнула міні-сукню бюстьє чорного кольору з металевими гачками. Ці елементи гардероба Ксенія обрала від українського бренду Bakhirka Apparel. Загальна сума боді та сукні складає 35 тисяч гривень.

Зірка телеекранів розпустила пряме волосся, зробила ефектний макіяж та доповнила образ нейлоновою чорною сумкою від Prada. Розкішний аутфіт знаменитості доповнювали сатинові туфлі на масивній платформі з нової колекції від бренду Versace Medusa Aevitas за 28 тисяч гривень.



Розкішний вихід Ксенії Мішиної / Фото з інстаграму акторки



Розкішний вихід Ксенії Мішиної / Фото з інстаграм-сторіз акторки