Кроп-топ і спідниця: як інстаграм-зірки носять трендові літні костюми

Літо – це чудова пора для відвертих та сміливих образів. Тож якщо ви тільки збираєтесь на відпочинок, подумайте про покупку такого яскравого комплекту. Спекотні дні ще тривають, і ви маєте дастатньо часу похизуватись своєю фігурою у трендових костюмах.

Бралети зі зав'язками та спідниці з незвичайними вирізами – однозначний тренд цього сезону. Фешн-інфлюенсерки одна за одною йдуть ва-банк та купують стильні тандеми.

Цікаво знати Морський бриз: найстильніші курортні образи інстаграм-зірок

Як інстаграм-зірки носять трендові літні костюми

Улюбленицею таких поєднань ще від початку літа була Валентина Ферраньї. Дівчина не боїться відвертих образів та сміливо одягає приталені спідниці з вирізами та кроп-топи. Для втілення свого стилю вона обирає чорний та зелений кольори.

Стильне поєднання приміряла і сестра Валентини – К'яра Ферраньї. Щоправда, блогерка обрала укорочену модель спідниці та яскравий строкатий принт. В'язаний рожевий костюм – саме те, що потрібно для відпочинку.

Фешн-інфлюенсерка Каміла Коелью справжня прихильниця тандему кроп-топа та мідіспідниці. Дівчина має у своєму гардеробі не один костюм та часто експериментує з різними моделями.

Негін Мірчалехі обрала для літнього відпочинку біля моря чорний костюм з легкої напів прозорої тканини. Кроп-топ на довгий рукав чудово підійде для вечірніх прогулянок на пляжі.

Бразильська модель Жизель Олівейра віддала перевагу відвертому образу з мініспідниці та кроп-топа, який прикриває лише одне плече. Дівчина стилізує костюм, додаючи бежеву сумку Chanel.

Більш стриману модель обрала для себе Жюлі Феррері. Вона проводить літні будні у костюмі яскравого рожевого відтінку: з укороченою сорочкою та спідницею.

Американська модель Кайлі Дженнер теж встигає за тенденціями та підтримує тренд на костюми. Вона додала у свій літній гардероб стильний тандем з укороченої футболки та приталеної мініспідниці з оригінальним принтом.

Демонструє свою чудову фігуру ще одна прихильниця літніх костюмів Софія Коельо. Стилістка створює яскраві образи з топа та спідниці. Цього року вона обрала темно-зелений тандем, який розбавила неоновою оранжевою сумкою та взуттям. Ще одна веселкова модель стала в пригоді дівчині на відпочинку. Вона стилізувала цей образ барвистою сумкою та білими клогами.

Шведська модель Ельза Госк демонструє класичне та вишукане втілення літніх тенденцій. Вона позує на світлинах у червоному костюмі з укороченим жакетом та мідіспідницею.