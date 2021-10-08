У четвер, 7 жовтня, у Великобританії стартував 65-й Лондонський кінофестиваль. У перший день відбулася прем’єра фільму чилійського режисера Пабло Ларріана "Спенсер". Саме йому належить біографічна картина "Джекі" про Жаклін Кеннеді.

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Події фільму відбуваються впродовж трьох різдвяних днів у 1991 році. Кінокартина в деталях показує, як леді Ді проводила час з королівською родиною у Сандрінгемскому палаці в Норфолку. Саме в цей святковий період принцеса Діана вирішує розірвати шлюб зі своїм чоловіком, принцом Чарльзом.

Кінокритики пророкують американській акторці номінацію "Оскар" за втілення образу принцеси Діани.

Крістен Стюарт розповідала, що для того, щоб реалістично прижитися в роль принцеси, вона перечитала безліч біографій, а також записалася на курси дикції, щоб максимально точно передати мову дружини принца Чарльза. Також акторка у вільний час переглядала відеоролики з принцесою, намагаючись запам'ятати її манеру ходити, дивитися, говорити.

Трейлер фільму "Спенсер": дивіться онлайн

Образ Крістен Стюарт

На публіці знаменита акторка з’явилася в сукні улюбленого бренду Chanel. Вона часто знімається в рекламах бренду та обирає вбрання від Модного будинку на всі світські події.

Цього разу зірка одягнула довгу обтислу сукню без бретелей сірого кольору, прикрашену чорними та сріблястими каміннями. Її образ довершили чорні мінімалістичні босоніжки.

Акторка розпустила волосся, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах. Візажисти намалювали повіки знаменитості її улюбленими чорними тінями.

Перед фотографами Крістен позувала зі своїми екранними синами - акторами Джеком Ніленом і Фредді Спраєм, які зіграли принців Вільяма і Гаррі.



Світський вихід Крістен Стюарт / Фото з Getty Images



Світський вихід Крістен Стюарт / Фото з Getty Images