Крістен Стюарт прийшла на прем'єру фільму "Спенсер" у чорному вбранні: фото з червоної доріжки

26 жовтня у Лос-Анджелесі відбулася прем’єра біографічного фільму "Спенсер", у якому Крістен Стюарт зіграла принцесу Діану. На червону доріжку білявка вийшла у чорному аутфіті від французького Модного дому Chanel.

Для широкої публіки знаменита актриса обрала сукню-комбінацію від улюбленого бренду. Крістен Стюарт часто знімається в рекламах бренду та обирає вбрання від Chanel на всі світські події.

Цікаво Жюлі Феррері показала розкішну дублянку з цегляною сумкою: ефектні фото

На червоній доріжці знаменитість красувалася у чорному бра та довгій багатоярусній спідниці максі на високій посадці. Білий низ виробу доповнила чорна сітка з мереживними шлярками та атласним бантом.

Образ знаменитості доповнило сріблясте кольє на шиї. Стилісти зробили Крістен кучері на волоссі та створили досить незвичну зачіску. Як завжди, перед камерами фотографів, знаменитість красувалася в улюбленому макіяжі smoky eyes, підкресливши губи коричневою помадою.



Крістен Стюарт на прем'єрі фільму "Спенсер" / Фото з Getty Images

Кінокритики пророкують американській акторці номінацію "Оскар" за втілення образу принцеси Діани. Події фільму відбуваються впродовж трьох різдвяних днів у 1991 році.

Кінокартина в деталях показує, як леді Ді проводила час з королівською родиною у Сандрінгемскому палаці в Норфолку. Саме в цей святковий період принцеса Діана вирішує розірвати шлюб зі своїм чоловіком, принцом Чарльзом.

Трейлер фільму "Спенсер": дивіться онлайн