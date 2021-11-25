Напередодні акторка зібралася у ресторан Vespertine в Лос-Анджелесі, щоб відсвяткувати колекцію високої парфумерії Guerlain L'Art et la Matière.

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Для нового світського виходу Каміла одягнула шикарну елегантну сукню. За її словами, температура в Лос-Анджелесі вже трохи опустилася, тому вона залюбки може одягати довге плаття з рукавами.

Дівчина Леонардо Ді Капріо обрала на вечерю готичний образ. Вона приміряла чорну сукню від болгарського дизайнера Петара Петрова, яка коштує 59 тисяч гривень. Аутфіт Каміла розбавила масивними золотистими браслетами поверх рукавів та кількома перснями. В тон до плаття дівчина намалювала нігті чорним лаком.

24-річна модель створила простий та вишуканий образ завдяки лаконічній зачісці та макіяжу, які нагадували класичний французький стиль. Стилісти зробили високий пучок, а на обличчя нанесли пудрові тіні та матову помаду.

Мені подобається одяг, який добре прилягає до тіла та демонструє вигини та форму,

– зазначила Морроне.

Свій образ вона завершила ідеально чарівною парою шкіряних черевиків до колін від бренду Manolo Blahnik.



Стильний образ Каміли Морроне / Фото з інстаграму моделі



Стильний образ Каміли Морроне / Фото з інстаграму моделі



Стильний образ Каміли Морроне / Фото з інстаграму моделі