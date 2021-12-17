У костюмі з колекції Бейонсе: Леся Нікітюк позувала у трендовому костюмі з клітчастим принтом
Джерело:інстаграм Лесі Нікітюк
Українська блогерка і телеведуча Леся Нікітюк вразила мережу стильним образом. Вона позувала у фотосесії у костюмі з колекції-колаборації бренду Ivy Park та марки Adidas.
Відома українська телеведуча й блогерка опублікувала нові фото на особистій сторінці. Вона повідомила, що колекція, створена у колаборації бренду Бейонсе Ivy Park та марки Adidas, продається в Україні.
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Образ Лесі Нікітюк
Знаменитість влаштувала стильну фотосесію у вбранні з колекції Бейонсе. Вона позувала перед об'єктивом у трендовому чорно-білому костюмі з клітчастим принтом. Комплект складався з жакета з високими плечима та штанів зі смужками лаймового кольору.
Леся Нікітюк поєднала вбрання з яскравою шапкою та черевиками на масивній платформі. Аутфіт вдало доповнювала також чорна лакована сумочка.
Блогерка зібрала волосся у високий пучок та розпустила чубчик. Образ завершив лаконічний макіяж. Леся Нікітюк підкреслила очі чорними стрілками, а губи – бежевою помадою.
Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки
Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки
Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки
Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки
Шанувальники Лесі Нікітюк активно коментують кожне її фото. Під новим дописом знаменитості також безліч компліментів:
- "Дуже класний костюм";
- "Лесю, ці костюми на тобі сидять краще, ніж на Бейонсе";
- "Цей стиль заборонено ще комусь носити, бо на вас це неперевершено";
- "Наша Леся – модель";
- "Як вам личать костюми";
- "Ідеально стильна! Краще не придумаєш".