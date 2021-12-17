Відома українська телеведуча й блогерка опублікувала нові фото на особистій сторінці. Вона повідомила, що колекція, створена у колаборації бренду Бейонсе Ivy Park та марки Adidas, продається в Україні.

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Образ Лесі Нікітюк

Знаменитість влаштувала стильну фотосесію у вбранні з колекції Бейонсе. Вона позувала перед об'єктивом у трендовому чорно-білому костюмі з клітчастим принтом. Комплект складався з жакета з високими плечима та штанів зі смужками лаймового кольору.

Леся Нікітюк поєднала вбрання з яскравою шапкою та черевиками на масивній платформі. Аутфіт вдало доповнювала також чорна лакована сумочка.

Блогерка зібрала волосся у високий пучок та розпустила чубчик. Образ завершив лаконічний макіяж. Леся Нікітюк підкреслила очі чорними стрілками, а губи – бежевою помадою.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки

Шанувальники Лесі Нікітюк активно коментують кожне її фото. Під новим дописом знаменитості також безліч компліментів: