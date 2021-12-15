Прихильників молодіжного серіалу "Еліта" мають всі шанси у 5 сезоні побачити свою улюблену акторку. Данна Паола, яка зіграла школярку Лу повернеться після навчання в США. Поки вихід серіалу планується на 2022 рік, показуємо чарівний образ мексиканської знаменитості на одній із світських подій.

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Що цікаво, образ для акторки підготувала особиста стилістка Меган Фокс і Гейлі Бібер – Мейв Рейлі. Кадри з Данною дівчина опублікувала у своєму інстаграмі.

Образ Данни Паоли

Знаменитість одягнула темно-бордовий комплект від нью-йоркського бренду LaQuan Smith. Дівчина приміряла короткий топ на довгий рукав та спідницю з розрізом довжини максі. Спідниця та рукави в топі були повністю пронизані дирками, які додавали образу особливої сексуальності. До стильного виробу Данна підібрала божові босоніжки.

Білявка доповнила розкішний look коштовним кольє та масивними сережками від BVLGARI. Волосся дівчина закрутила в пучок та випустила передні пасма. На обличчі зірки серіалу "Еліта" сяяв яскравий макіяж. Вона підкреслила погляд темними тінями, а губи рожевою помадою.



Ефектний вихід Данни Паоли / Фото з інстаграму Мейв Рейлі



Ефектний вихід Данни Паоли / Фото з інстаграму Мейв Рейлі