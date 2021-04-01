Світська левиця та мільйонерка Кайлі Дженнер урізноманітнила свій вечір разом з сестрою Кендалл та відправилась на вечерю в улюблений ресторан суші Нобу. Для прогулянки вона обрала незвичайний образ.

Look дівчини складався із обтягуючого комбінезону, натхненного космічною тематикою. Хто його створив – невідомо. Сама ж Кайлі зізналась під фото, що вона "ніби з іншої планети". Образ фіолетового кольору був розбавлений вкрапленнями різних "галактик". Свій вихід вона доповнила туфлями Cindy, створені Александром Вотьє, та крихітною рожевою сумочкою.

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Зірка позувала поруч зі своїм розкішним будинком в Лос-Анджелесі і не соромилась демонструвати пишні форми тіла. Що цікаво, для виходу вона зняла своє нарощене волосся і показала власне боб-каре. Стилісти зробили їй вогке укладання волосся.

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Реакція шанувальників

Чимало фанатів позитивно відреагували на новий вечірній look зірки: