"Космічна" Кайлі: зірка одягнула футуристичний образ
Світська левиця та мільйонерка Кайлі Дженнер урізноманітнила свій вечір разом з сестрою Кендалл та відправилась на вечерю в улюблений ресторан суші Нобу. Для прогулянки вона обрала незвичайний образ.
Джерело:інстаграм Кайлі Дженнер
Look дівчини складався із обтягуючого комбінезону, натхненного космічною тематикою. Хто його створив – невідомо. Сама ж Кайлі зізналась під фото, що вона "ніби з іншої планети". Образ фіолетового кольору був розбавлений вкрапленнями різних "галактик". Свій вихід вона доповнила туфлями Cindy, створені Александром Вотьє, та крихітною рожевою сумочкою.
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Зірка позувала поруч зі своїм розкішним будинком в Лос-Анджелесі і не соромилась демонструвати пишні форми тіла. Що цікаво, для виходу вона зняла своє нарощене волосся і показала власне боб-каре. Стилісти зробили їй вогке укладання волосся.
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Реакція шанувальників
Чимало фанатів позитивно відреагували на новий вечірній look зірки:
- "Я бачу Марс!";
- "Я беру це. Гаразд, бувай";
- "Чи є тут хто-небудь, кому це подобається так само, як і мені?";
- "Гаряча!";
- "Королева!";
- "Ох, це довге волосся".
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