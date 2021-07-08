Косинка – ультрапопулярний головний убір: як її носять інстаграм-модниці

Цього літа стильним бейсболкам та панамам встигла скласти конкуренцію косинка. Цей головний убір завоював популярність на початку весни після показу Versace.

Презентуючи нову колекцію Донателла Версаче вирішила додати моделям родзинки завдяки косинці. Тоді після завершення шоу Ірина Шейк з’явилася на вулицях Мілана у чорному головному уборі, і вже за кілька тижнів у косинках почали масово з’являтися закордонні модниці та інфлюенсери.

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Якщо навесні косинка для фешіоністок слугувала, радже, вдалим аксесуаром до їхнього образу, то влітку – це необхідність, щоб вберегти себе від сонячних променів.

Косинка, яку зав’язують ззаду робить аутфіт складнішим і дорогим, тому не варто недооцінювати силу аксесуарів у образі. Часто саме вони виводять аксесуар на новий рівень і роблять його особливо стильним.

Колір і принт залежить від вашого гардероба і від того, які кольори в ньому переважають. Якщо ви вже придбали речі в рожевому, зеленому, оранжевому та лимонному відтінку – можете сміливо купувати шовкову хустину, яку зможете легко поєднати з сорочкою, костюмом, сукнею чи топом.

Якщо хочете створити нейтральний образ, то зупиніть свою увагу на косинці в пастельній кольоровій гамі. Щодо принтів, то цього сезону ультра популярним вважається квітковий або абстрактний геометричний принт.

Сьогодні косинки є в гардеробі сучасних it-girls – Белли і Джіджі Хадід, Дуа Ліпи, Гейлі Бібер, Кайї Гербер, Ельзи Госк та багатьох інших.

На початку літа у тренди увірвалася техніка кроше. Спочатку Кендалл Дженнер презентувала на собі купальник, згодом Белла Хадід панаму, а португальська стилістка Софія Коельо та італійська інфлюенсерка К’яра Ферраньї – костюми. Тепер засновниця бренду головних уборів Сол Пардо представила кольорові бандани кроше, які допоможуть довершити будь-який яскравий образ.