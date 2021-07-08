Презентуючи нову колекцію Донателла Версаче вирішила додати моделям родзинки завдяки косинці. Тоді після завершення шоу Ірина Шейк з’явилася на вулицях Мілана у чорному головному уборі, і вже за кілька тижнів у косинках почали масово з’являтися закордонні модниці та інфлюенсери.

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Якщо навесні косинка для фешіоністок слугувала, радже, вдалим аксесуаром до їхнього образу, то влітку – це необхідність, щоб вберегти себе від сонячних променів.

Косинка, яку зав’язують ззаду робить аутфіт складнішим і дорогим, тому не варто недооцінювати силу аксесуарів у образі. Часто саме вони виводять аксесуар на новий рівень і роблять його особливо стильним.

Колір і принт залежить від вашого гардероба і від того, які кольори в ньому переважають. Якщо ви вже придбали речі в рожевому, зеленому, оранжевому та лимонному відтінку – можете сміливо купувати шовкову хустину, яку зможете легко поєднати з сорочкою, костюмом, сукнею чи топом.

Якщо хочете створити нейтральний образ, то зупиніть свою увагу на косинці в пастельній кольоровій гамі. Щодо принтів, то цього сезону ультра популярним вважається квітковий або абстрактний геометричний принт.

Сьогодні косинки є в гардеробі сучасних it-girls – Белли і Джіджі Хадід, Дуа Ліпи, Гейлі Бібер, Кайї Гербер, Ельзи Госк та багатьох інших.

На початку літа у тренди увірвалася техніка кроше. Спочатку Кендалл Дженнер презентувала на собі купальник, згодом Белла Хадід панаму, а португальська стилістка Софія Коельо та італійська інфлюенсерка К’яра Ферраньї – костюми. Тепер засновниця бренду головних уборів Сол Пардо представила кольорові бандани кроше, які допоможуть довершити будь-який яскравий образ.