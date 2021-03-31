Кортні Кардашян з'явилася на публіці з бойфрендом Тревісом Баркером. Світська левиця обрала для виходу лаковану сорочку від українського бренду TTSWTRS.

Зірки влаштували парне побачення з акторкою Меган Фокс і репером Колсоном Бейкером. Разом вони відвідали турнір зі змішаних єдиноборств UFC 260, який днями відбувся в Лас-Вегасі. Кортні Кардашян і Тревіс Баркер продемонстрували епатажні парні look. Якщо барабанщик одягнув лаковану куртку, то світська левиця – сорочку.

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Знаменитість зробила вибір на користь українського бренду TTSWTRS. Подовжена лакована сорочка чорного кольору з колекції FW 2020-21 обійшлася Кортні в майже 9 тисяч гривень. Її зірка поєднала з вкороченим білим топом в рубчик та обтислими лакованими штанами.

Волосся Кортні Кардашян залишила розпущеним і зробила макіяж з акцентом на очі, а пухкі губи нафарбувала нюдовою помадою. На публіці закохані поводилися зухвало та їли "Чупа-Чупси".