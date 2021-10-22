Кортні Кардашян і Тревіс Баркер готуються до весілля: 10 найкращих образів закоханої пари

42-річна світська левиця Кортні Кардашян та 45-річний барабанщик гурту Blink-182 Тревіс Баркер готуються до весілля. Напередодні бойфренд зробив освідчення коханій, представниці сімейства Кардашян-Дженнер. Редакція Fashion 24 вирішила пригадати найкращі виходи майбутнього подружжя.

Для особливого дня Тревіс прикрасив пляж на березі моря в Монтесіто величезною кількістю червоних троянд, а всередині виклав ініціали їхніх імен "К" і "Т". Музикант подарував Кортні каблучку з великим діамантом овального огранування.

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Їхні заручини відбулися після дев’ятьох місяців зустрічання. До вінця Кортні піде вперше, попри те, що раніше у неї був чоловік Скотт Дісік, від якого у неї троє дітей. Тревіс Баркер одружиться вдруге, він є батьком двох дітей.

Від самого початку стосунки закоханих були оповиті романтикою. Вони публічно зізнавалися одне одному в коханні, присвячували пристрасні фото в інстаграмі, а Тревіс обдаровував Кортні величезними букетами троянд.

Музикант увесь в татуюваннях на наших очах перетворювався у ніжного та закоханого хлопця. Судячи з усього, Кортні і Тревіс нарешті знайшли одне в одному рідні душі, тож ще неодноразово потішать нас домашніми спільними кадрами, бездоганними світськими виходами та пишним весіллям.

У яких образах Кортні і Тревіс тішили своїх прихильників від лютого до теперішнього часу – дивіться у добірці.



Спільні виходи Кортні Кардашян і Тревіса Баркера / Фото з інстаграму @kravis_love



Спільні виходи Кортні Кардашян і Тревіса Баркера / Фото з інстаграму @kravis_love



Спільні виходи Кортні Кардашян і Тревіса Баркера / Фото з інстаграму @kravis_love



Спільні виходи Кортні Кардашян і Тревіса Баркера / Фото з інстаграму @kravis_love



Спільні виходи Кортні Кардашян і Тревіса Баркера / Фото з інстаграму @kravis_love



Спільні виходи Кортні Кардашян і Тревіса Баркера / Фото з інстаграму @kravis_love



Спільні виходи Кортні Кардашян і Тревіса Баркера / Фото з інстаграму @kravis_love



Спільні виходи Кортні Кардашян і Тревіса Баркера / Фото з інстаграму @kravis_love



Спільні виходи Кортні Кардашян і Тревіса Баркера / Фото з інстаграму @kravis_love



Спільні виходи Кортні Кардашян і Тревіса Баркера / Фото з інстаграму @kravis_love