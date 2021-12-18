На різдвяному вечорі Christmas Gala, який відгримів 16 грудня, зібралися зірки першого ешелону українського шоу-бізу – Тіна Кароль, Маша Єфросиніна, Санта Дімопулос, Монатік, Tayanna та інші світські левиці. Усі вони вражали розкішними вечірніми сукнями та грайливим настроєм. Однак найбільше уваги було прикуто до 36-річної попдіви. Вона приголомшила не лише виступом, а й сміливим образом.

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Ефектний образ Тіни Кароль на світському вечорі

Співачка з'явилась у вінтажній сукні насиченого червоного кольору з корсетним ліфом. Глибоке декольте з драпіровкою на грудях довершив вузький виріз, який додав сексуальності й не виглядав вульгарно. Шовковий поділ приталеного вбрання завершив акуратний шлейф.

Так, на Тіні Кароль вінтажна сукня від бренду Gucci, яку створив американський модельєр Том Форд. З 1990 до 2004 року він був креативним директором модного дому. Це вбрання з його осінньої колекції 2003 року. Його вартість на офіційному сайті становить 8 500 доларів – 233 тисячі гривень.

Тіна Кароль у вінтажній сукні Gucci / Фото Vogue

Червону сукню Gucci Тіна Кароль доповнила блискучими туфлями-човниками в тон з чорними бантиками. В ефектному образі артистка зняла кокетливе відео, засвітивши в кадрі всі принади фігури.