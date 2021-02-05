З коротким волоссям: Алла Костромічова представила капсульну колекцію BEVZA

Знаменита українська модель і ведуча шоу "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова представила капсульну колекцію одягу та аксесуарів бренду BEVZA.

Український бренд BEVZA представив капсульну колекцію BEVZA Mastercard Edition, натхненну життям у сучасному місті.

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Речі з колекції української дизайнерки Світлани Бевзи неможливо купити за гроші, але можна отримати в обмін на оплати картками Mastercard.

Капсульна колекція складається з 11 елементів одягу та аксесуарів. У кожну річ капсули закладена функціональність та комфорт. При створенні колекції використовували еко та перероблені матеріали. До усвідомленого споживання речей неодноразово закликала у програмі "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова.

У першу чергу, я створила історію, прописала певний маніфест сучасного міського жителя, і лише потім перейшла до створення колекції. Для мене було важливо, щоб усі речі були дійсно потрібні людині у великому місті. Щоб людина відчувала себе впевнено і комфортно, попри те, чи працює вона в офісі, чи гуляє в парку,

– зазначила Світлана Бевза.

До колекції увійшла бестселлер BEVZA – знакова сумка-пояс. Універсальний шарф-плед із жакардового плетіння допоможе сховатися від прохолодного вітру. У капсулу також увійшли унікальні прикраси з номером картки і навіть аромат для будинку.

Натхненням для створення колекції слугувала естетика 70-х та знаковим особистостям цієї епохи. Спортивний костюм – це данина історії успіху Володимира Ященка, легкоатлета із Запоріжжя, який поставив свого часу світовий рекорд зі стрибків у висоту.

Фотографом зйомки виступив Стефан Лісовський. За мейк відповідала Світлана Рамокова, а над волоссям працював Павло Лотнік. Варто зазначити, що Алла у новій зйомці постала перед прихильниками у новому образі. Володарка розкішного довгого волосся приміряла перуку з короткою стрижкою.



Алла Костромічова представила капсульне вбрання BEVZA / Jet Setter



Алла Костромічова представила капсульне вбрання BEVZA / Jet Setter



Алла Костромічова представила капсульне вбрання BEVZA / Jet Setter



Алла Костромічова представила капсульне вбрання BEVZA / Jet Setter



Алла Костромічова представила капсульне вбрання BEVZA / Jet Setter



Алла Костромічова представила капсульне вбрання BEVZA / Jet Setter