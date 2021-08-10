Інфлюенсерка вже давно стали диктаторкою стилю та краси, тож тисячі дівчат з різних країн надихаються своєю кумиркою та захоплюються всіма її виходами.

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Американська модель та бізнесвумен – одна з найбажаніших персон на світських вечірках. Знаменитість любить з’являтися перед камерами в обтислому та сексуальному вбранні, яке підкреслює її фігуру. Окрім стильного та лаконічного одягу, американська бізнесменка постає перед камерами в епатажних аутфітах.

Мільйонні статки дозволяють Кайлі Дженнер у своє задоволення витрачати гроші на брендові речі та коштовності. Саме для неї чимало дизайнерських аксесуарів випущені в одному екземплярі.

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Наймолодша з сестер Кардашян найбільше любить епатувати на публіці. Її найсміливіші образи важко забути, тож згадуємо в день народження іменинниці найцікавіші аутфіти, які вона обирала для світських заходів.

Інфлюенсерка на святкування Геловіну одягнулася у зміїний наряд з ніг до голови. Кайлі одягнула колготки, декольтоване боді, рукавички та масивний головний убір у вигляді голови кобри з кликами. Образ довершив довгий хвіст та насичений макіяж.

На вечірку Джастіна Бібера мільйонерка вирішила відправитися у монохромному образі. Зіркова красуня одягнула прозорий червоний комбінезон з велюровими вставками у пікантних місцях.

Зверху Кайлі одягнула червоний потертий плащ, а фінальним штрихом стали вишневі туфлі-човники від Givenchy на високих підборах.

Любителька демонструвати свою фігуру захопила мережу обтислою мінісукнею сірого кольору, яку вона розбавила яскравим довгим жовтим волоссям, золотим годинником, браслетом та жовтою мінімалістичною сумкою Hermes.

Для вечірнього виходу модель склала образ до дрібниць у шоколадних тонах. Вона одягнула обтислий комбінезон, який доповнила зверху тренчем та високими чоботами на підборах. Аутфіт завершила бездоганна зачіска, сумка з крокодилячої шкіри та чорні сонцезахисні окуляри.

Американка ретельно готується до Геловіну, тож у 2019 році показала провокативний образ русалки. Зірка вирішила перевтілитись у сексуальну русалку Аріель, примірявши відповідний костюм. Перед прихильниками блогерка постала у бра в формі мушель та смарагдовій спідниці з великим розрізом. Вбрання було дуже реалістичним та підкреслювало сексуальні форми Кайлі Дженнер.

На вечерю в ресторан інфлюенсерка відправилася у короткій мінісукні, яка не лише ледь прикривала груди та сідниці, але й просвічувала спідню білизну. Вона одягнула неоново-помаранчеву мінісукню з вирізами на талії, більше схожу на тонку шкіру змії або луску рептилії.

На Бал Інституту костюма Met Gala популярна модель з'явилася у відвертій сукні бузкового кольору від бренду Versace з корсетом, спідницею-сіткою, шлейфом і рукавами з пір'я. Довге волосся Кайлі також пофарбувала у бузковий колір. Цей аутфіт знаменитості – фаворит вечора на світській вечірці, про який писали всі провідні модні видання.