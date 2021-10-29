Зірка Tik Tok та модна блогерка Каміла Коельо поділилася зі своєю 9-мільйонною аудиторією в інстаграмі бездоганним образом. Нещодавно знаменитість стала однією з «агенток» Майкла Корса та знялася в рекламній кампанії нової капсули.

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Michael Kors випустив капсульну колекцію, натхненну фільмами про Джеймса Бонда. До неї увійшли вкорочена футболка з написом "Agent 007", кілька купальників, рюкзаки та сумки з монограмами.

Модна блогерка завітала на вечірку разом з такими знаменитостями, як Ельза Госк, Лорі Харвей, Шаніна Шейк та іншими.



Ефектний образ Каміли Коельо та інших знаменитостей / Фото з інстаграму

Каміла Коельо любить красиво одягатися, тож часто готує своїм прихильникам порцію для натхнення. Ролики бразилійки в Tik Tok з її традиційними перевдяганнями набирають тисячі вподобань та сотні коментарів.

Цього разу красуня показала стильний образ в інстаграмі. Вона одягнула чорний топ на довгий рукав та широкі атласні штани на високій посадці. Її образ доповнило золотисте кольє на шиї та масивні сережки.

Каміла доповнила образ чорною сумкою Michael Kors з нової колекції та зробила стильний хвіст з розрізом у вигляді зигзагу.



Ефектний образ Каміли Коельо / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Ефектний образ Каміли Коельо / Фото з інстаграму інфлюенсерки