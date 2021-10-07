Королева ночі: Бейонсе зачарувала своїм виходом у велюровій сукні з глибоким розрізом – фото

Популярна американська співачка Бейонсе кожним своїм виходом привертає увагу прихильників. 6 жовтня знаменитість відвідала Лондонський кінофестиваль у розкішній чорній сукні.

Поп-зірка Бейонсе сяяла перед сотнями спалахів камер на прем'єрі фільму "Боляче падати". Для показу нового проєкту Netflix вона одягнула розкішне плаття.

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Виконавиця приміряла довгу велюрову сукню чорного кольору від сербського модельєра Вaлдріна Сaхіті. Плаття без бретелей вдало підкреслило пишний бюст Бейонсе, а крій сукні "пісочний годинник" допоміг виконавиці похизуватися стрункою талією та акцентувати увагу на стегнах. Співачка має привабливу фігуру "груші", як допомагає їй сексуально виглядати у будь-якому вбранні.

Вечірній вихід Бейонсе доповнила мінімалістичним клатчем чорного кольору з блискітками від Judith Leiber. Красуня зробила на волоссі локони, на обличчя нанесла яскравий макіяж та довершила аутфіт чорними босоніжками на підборах та коштовними перснями.



Бейонсе в розкішному образі / Фото з інстаграму

На прем’єру вестерна співачка прийшла зі своїм чоловіком Jay Z, яке має безпосереднє відношення до фільму. Музикант виступив одним з головних продюсерів фільму. Для червоної доріжки він приміряв чорний піджак з атласним виложистим коміром, чорні штани з атласними лампасами, білу сорочку та метелик.

Перед виходом закохані зробили кілька милих кадрів, сидячи на задньому сидінні у машині.



Бейонсе в розкішному образі / Фото з інстаграму