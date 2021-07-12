18-річна студентка Університету інформаційних технологій та управління, що у польському місті Жешуві, родом із Яворова, наприкінці 2020 року виборола корону, титул та 100 тисяч гривень серед двох десятків конкурсантів.

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Перемога принесла дівчині річний контракт про співпрацю із відомим світовим глянцем L'Officiel.



Анастасія Федик на обкладинці глянцю L'Officiel

Окрім цього, красуня опиналася на обкладинці журналу L'Officiel Cyprus. Також вона є автором матеріалів для глянців L'Officiel Cyprus та L'Officiel USA.

Анастасія Федик нещодавно лише мріяла про світ селебретіз, а тепер опинилася з ними на одній червоній доріжці 74-го Каннського міжнародного кінофестивалю, який триває на Лазурному узбережжі Франції.

Образ Анастасії Федик

Дівчина одягнула на червону доріжку кіноподії яскраву червону сукню з глибоким вирізом в зоні декольте та на нозі. Виріб підкреслив пишний бюст красуні та її струнку талію.

До яскравого образу "Королева Львова" підібрала бежеві босоніжки на підборах, а на обличчі зробила яскравий макіяж. Візажисти підвели очі чорним лайнером та створили ефектні стрілки, губи намалювали червоною помадою.

Волосся дівчина розпустила, залишила його прямим та довершила образ мінімалістичною золотою прикрасою на шиї.



Стильний образ на Каннському кінофестивалі