Коричневі вельветові штани і бежевий кардиган: стильний образ француженки Жюлі Феррері

Француженка Жюлі Феррері прекрасно знає, що класичні поєднання ніколи не виходять з моди. Красуня поділилася з прихильниками в мережі стильним образом, що складається з лаконічних елементів гардероба.

Модна інфлюенсерка потішила свою аудиторію фанатів французького стриманого стилю новим уроком. Архітекторка показала, як можна ефектно виглядати у звичайному кардигані та штанах, якщо їх вміло поєднати.

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Жюлі Феррері вкрай рідко наважується на екстравагантні експерименти. Її образи складаються з класичних та витончених поєднань речей одне з одним.

Для сонячного дня в Аяччо модна блогерка приміряла красивий аутфіт. Вона одягнула коричневі вельветові штани від бренду Rouje Paris, які поєднала з бежевим кардиганом з об’ємними рукавами.

Fashion-образ Жюлі доповнила легендарною молочною сумкою Dior Saddle із коричневими шкіряними вставками. Інфлюенсерка позувала на камеру з розпущеним волоссям, довершивши свій модний вихід сонцезахисними окулярами та золотистим браслетом-ланцюжком.



Жюлі Феррері показала стильний образ / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Жюлі Феррері показала стильний образ / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Жюлі Феррері показала стильний образ / Фото з інстаграму інфлюенсерки