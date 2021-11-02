Модна інфлюенсерка потішила свою аудиторію фанатів французького стриманого стилю новим уроком. Архітекторка показала, як можна ефектно виглядати у звичайному кардигані та штанах, якщо їх вміло поєднати.
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Жюлі Феррері вкрай рідко наважується на екстравагантні експерименти. Її образи складаються з класичних та витончених поєднань речей одне з одним.
Для сонячного дня в Аяччо модна блогерка приміряла красивий аутфіт. Вона одягнула коричневі вельветові штани від бренду Rouje Paris, які поєднала з бежевим кардиганом з об’ємними рукавами.
Fashion-образ Жюлі доповнила легендарною молочною сумкою Dior Saddle із коричневими шкіряними вставками. Інфлюенсерка позувала на камеру з розпущеним волоссям, довершивши свій модний вихід сонцезахисними окулярами та золотистим браслетом-ланцюжком.
Жюлі Феррері показала стильний образ / Фото з інстаграму інфлюенсерки
Жюлі Феррері показала стильний образ / Фото з інстаграму інфлюенсерки
Жюлі Феррері показала стильний образ / Фото з інстаграму інфлюенсерки