На створення вбрання для нового сезону дизайнер надихався архівними роботами ілюстратора Антоніо Лопеса, з яким раніше співпрацював Карл Лагерфельд.

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Відомо, що у 1983 році дизайнер найняв відомого ілюстратора для того, щоб він створив логотип для Fendi та розробив запрошення для його однойменного бренду. Теперішній креативний директор Кім Джонс каже, що йому вдалося знайти той самий логотип і перенести його на колготки й кімоно з яскравими смугами як повторюваний шрифт.

Щоб наповнити свою колекцію творчістю Антоніо Лопеса, Джонс запозичив мотиви мазків з останніх робіт у кар’єрі ілюстратора та наніс їх на сукні та жупани.

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Втім багато образів залишилися без ілюстрацій, включно з білосніжними костюмами, атласними виробами та подовженими жакетами. Та навіть без архівних принтів, колекція перегукувалася з естетикою того часу, у якому працював Лопес.

Білосніжні монохромні образи перетікали у яскраві кольори та завершилися чорними виходами у сукнях, вільних жакетах та розслаблених штанах. Особливої уваги заслуговують кольорові шуби та хутряне взуття, які виготовлені з переробленого хутра, овечої вовни або з пір’я.



Колекція Fendi весна – літо 2022 / Фото з Vogue



Колекція Fendi весна – літо 2022 / Фото з Vogue



Колекція Fendi весна – літо 2022 / Фото з Vogue



Колекція Fendi весна – літо 2022 / Фото з Vogue



Колекція Fendi весна – літо 2022 / Фото з Vogue



Колекція Fendi весна – літо 2022 / Фото з Vogue



Колекція Fendi весна – літо 2022 / Фото з Vogue



Колекція Fendi весна – літо 2022 / Фото з Vogue