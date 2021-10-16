32-річна манекенниця та колишній ангел білизняного бренду Victoria's Secret – одна з найстильніших моделей сучасності. Щодня білявка показує у своєму інстаграмі вражаючі аутфіти, якими надихаються 7 мільйонів модниць зі всього світу.

Дивіться також Ірина Федишин стала репортеркою "Світського життя" у помпезній жовтій сукні: яскраве фото

Нещодавно молода матуся вирішила приміряти босоніжки з нової колаборації Розі Гантінгтон-Вайтлі з італійським брендом Gia. Вона створила досить легкий образ, який важко приміряти восени, втім, як завжди, дуже стильний та цікавий.

Новий наряд Ельзи Госк

Модель одягнула білу базову футболку, примірявши зверху вінтажну сорочку розміру оверсайз. Доповненням стали штани з цікавим принтом біло-голубого кольору. Бюджетний виріб за 2 тисячі гривень Ельза довершила чорним ременем із золотою пряжкою від бренду Hermes за 107 тисяч гривень.

Стильний образ доповнили карамельні босоніжки на підборах з квадратним носком від Розі Гантінгтон-Вайтлі та сумка шоколадного відтінку Horsebit від Gucci. Ціна вінтажної моделі 1955 року складає 76 тисяч гривень. Ельза розпустила волосся, а на обличчі зробила улюблений макіяж в коричневих тонах.



Цікавий образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Цікавий образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі