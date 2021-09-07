Фронтвумен рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна для кожного концерту обирає незвичний образ. У цьому їй допомагають візажист та стиліст Слава Чайка і майстер зачісок Віталій Дацюк.

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Для появи перед публікою артистка завжди готує щось дуже цікаве та ефектне. Цього разу Юлія постала перед камерою із рожевим волоссям та білосніжним аутфітом.

Юлія Саніна для своєї концертної діяльності, телевізійних зйомок чи фотосесій завжди обирає одяг від українських дизайнерів. Солістка гурту The Hardkiss часто обирає вбрання від бренду Kir Khartley, Darja Donezz, VALERY KŌVALSKA, Frolov та багатьох інших. Напередодні для свого концерту знаменитість приміряла вбрання від української дизайнери Наді Дзяк.

Усі зірки знають: робити бездоганні фото для мережі варто на фоні камінів. Тож будьте теж у тренді та обирайте стильні й безпечні електрокаміни Dimplex .

Образ Юлії Саніної

Співачка позувала перед камерою у білосніжній блузі з плісированими рукавами та декором на передній планці. Коштує така річ на сайті 11 900 гривень. Доповнили образ молочні штани з нової колекції з білим поясом.

Найбільшу увагу привернув не стильний образ співачки, а її нова зачіска. Особистий стиліст знаменитості вирішив довершити аутфіт рожевою перукою кольору жувальної гумки. Ефектну зачіску довершував розкішний макіяж smoky eyes та червона помада на губах.



Бездоганний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму



Бездоганний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму

Реакція мережі на образ Юлії Саніної