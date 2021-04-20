Колорблокінг – актуальне поєднання кольорів цієї весни: чарівні образи зірок стрітстайлу

Ви вже могли помітити, що цього сезону модниці часто одягають кислотні жакети, неонові штани, яскраві пальта та сумки. Тренд на кольорові образи цього сезону заполонив серця багатьох модниць. Інфлюенсери цієї весни вперто ігнорують бежево-коричневу гаму та закликають всіх доєднатися до них, створюючи цікаві комбінації.

Основним кольором весни вважається зелений та всі його відтінки – від смарагдового до насиченого флуоресцентного. Найпопулярнішим елементом гардеробу виявився жакет з гіпертрофованою лінією плечей від The ​​Attico. Такий виріб носить данська стилістка Емілі Сіндлев, модель Гейлі Бібер та німецька інфлюенсерка Леоні Ганне.

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Зірка стрітстайлу Каролін Далл не оминула увагою тренд. Вона одягнула кислотні штани від H&M з квітковою блузою та жакетом лавандового відтінку.

Шведська модель Ельза Госк на прогулянку з донечкою одягнула бузковий спортивний костюм, який поєднала зі стильною сумкою Balenciaga. У представленій колекції весна – літо 2021 креативний директор бренду Демна Гвасалія урізноманітнив палітру сумок Hourglass створивши модель неонового зеленого кольору.

Саме такий колір найчастіше зустрічається серед аутфітів інфлюенсерів. Модниця Ніна Сендбіч сміливо вирушає на прогулянку в неонових штанах, або ж створює з цього кольору total look.

Німкеня Леоні Ганне також любить застосовувати у своїх образах колорблок. Нещодавно вирушаючи на прогулянку it-girl обрала поєднання фіолетового та салатового. Модель одягнула неонове худі в парі з фіолетовими штанами. Захисна маска салатового кольору бездоганно доповнила стильний аутфіт.