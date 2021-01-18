28-річна колишня дівчина Бреда Пітта Ніколь Потуральські є відомою німецькою моделлю, яка активно розвиває свою кар'єру. Модель часто демонструє в мережі стильні фотосесії, трендові образи, а також хизується своїм струнким, оголеним тілом.

У своєму інстаграмі Ніколь Потуральські опублікувала пікантне фото, на якому позувала топлес.

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Після того, як влітку ЗМІ вибухнули заголовками про стосунки Бреда Пітта та Ніколь Потуральські, дівчина щоразу більше привертає увагу журналістів своїми знімками. Відомо, що Ніколь заміжня за 68-річного ресторатора та виховує у шлюбі з ним 7-річного сина. Подружжя домовилося про вільні стосунки, тож саме тому дівчина проводила свій час зі знаменитим актором.

Відверте фото Ніколь Потуральські

Перед об’єктивом модель постала сидячи на рожевому кріслі у затемненій кімнаті. У руках вона тримала журнал Hedonist, яким вдалося закрити свій бюст. Волосся дівчина зав’язала у пучок, а оголений вигляд підкреслила срібними сережками-кільцями.

Ніколь Потуральські – відома німецька модель. Дівчина неодноразово з’являлася на обкладинці глянцю Elle та знімалася для таких видань, як Harper’s Bazaar та Cosmopolitan.

Модель відзначила на кадрі фотографа Філіпа Гладсома та глянець Hedonist, тож, ймовірно, відвертий кадр був зроблений саме для цього журналу.