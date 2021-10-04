Колекцію Balenciaga весна – літо 2022 показали у мультфільмі Simpsons: фото і відео

Цього року Balenciaga виділились у модній індустрії своєю креативністю та створили спецсерію улюбленого мультфільму Simpsons, представивши там нову колекцію весна – літо 2022.

Показ Balenciaga став справжнім переворотом на Паризькому тижні моди. Сміливість креативного директора Демни Гвасалії дала ковток "свіжого повітря" модним показам та зворушила публіку, яка прибувши до театру Дю Шатель не побачила звичного подіуму з моделями.

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Гостям показали 10-ти хвилинний епізод "Сімпсонів", у якому жителі Спрінгфілду вирушили до Парижу, щоб взяти участь в показі Balenciaga.

У мультфільмі також показали реальне закулісне життя дизайнерської групи та звичайних людей, які мріють про речі відомих брендів. У мультфільмі Марж застрягла у дверному отворі в платті своєї мрії, а Гомер який не може вимовити назву Balenciaga ледь не втратив свідомість побачивши на ціннику 19000 доларів за плаття.



Колекцію Balenciaga весна – літо 2022 показали у мультфільмі Simpsons

Персонажами мультфільму також стали Кайнье Вест, Кім Кардашян, Джастін Бібер, Анна Вінтур та інші знаменитості.

Фільм став лише частиною шоу. Згодом на подіумі появилась Карді Бі у платті з обкладинками журналів. Сам одяг нової колекції був класикою Balenciaga, куртки у стилі Puffa XXL із великими загостреними плечима.

Цим показом мали за мету не так здивувати глядачів одягом, як додати комічності та простішого сприйняття брендового одягу та індустрії моди в загальному.

Усю колекцію бренду Balenciaga весна – літо 2022 можна побачити на інстаграм-сторінці. Звідти видалили всі дописи та опублікували для 12 мільйонів користувачів увесь одяг, який Демна Гвасалія створив для нового сезону.

Першою опублікованою світлиною став аутфіт чорного кольору, який повністю прикриває обличчя. У такому наряді креативний директор супроводжував Кім Кардашян на червону доріжку Met Gala.

Усі фото з показу дивіться на інстаграм-сторінці бренду Balenciaga:

Мультфільм "Сімпсони" представлений брендом Balenciaga: дивіться відео онлайн