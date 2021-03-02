Ви повинні це побачити: колекція Valentino осінь – зима 2021/2022 – фото, відео

Показ осінньо-зимової колекції пройшов не в рамках Paris Fashion Week, а в Італії. Рішення про перенесення шоу прийнято, щоб підтримати італійську моду та співробітників індустрії.

Шоу відбулося у міланському драматичному театрі Piccolo Teatro. Моделі підіймалися на сцену під музичний супровід. Майже вся колекція створена в чорно-білому кольорі, тож можемо відтепер підозрювати, що аутфіти в чорних та білих кольорах будуть особливо актуальними в холодну пору року.

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Креативний директор Valentino П'єрпаоло Піччолі закликає звернути увагу на самі речі, а не відволікатися на забарвлення. Однак він все ж таки включив у показ трохи нюдових образів, декілька зелених і ще декілька моделей в синьому і бордовому кольорі.

У колекції представлений короткий кейп, трикотажні світшоти з вирізами, з-під яких видніються білі сорочки, пальта з сітки, светри в пір'ї і куртки-сорочки з квітковими аплікаціями.

Моделі одягнули ці речі з короткими спідницями та вільними шортами. Колекція поєднує в собі еклектику, сексуальність, мінімалізм, риси жіночності та андрогінності.

Колекція Valentino осінь – зима 2021/2022



Колекція одягу Valentino осінь-зима 2021/2022 / Buro 24/7



Колекція одягу Valentino осінь-зима 2021/2022 / Buro 24/7



Колекція одягу Valentino осінь-зима 2021/2022 / Buro 24/7



Колекція одягу Valentino осінь-зима 2021/2022 / Buro 24/7



Колекція одягу Valentino осінь-зима 2021/2022 / Buro 24/7



Колекція одягу Valentino осінь-зима 2021/2022 / Buro 24/7



Колекція одягу Valentino осінь-зима 2021/2022 / Buro 24/7



Колекція одягу Valentino осінь-зима 2021/2022 / Buro 24/7

Показ колекції Valentino у міланському театрі: дивіться онлайн