Готуємося до найяскравішої осені: колекція Stella McCartney осінь – зима 2021/22

У лондонському Тейт Модерн пройшов показ Stella McCartney осінь – зима 2021/2022. За час пандемії бренду довелося пережити переродження, тож нова колекція британської дизайнерки була довгоочікуваною для шанувальників вбрання.

Своєю новою колекцією Стелла МакКартні хоче звернути увагу на екологічність. Раніше вона створила одяг зі шкіри грибів, а осінньо-зимову колекцію представила зі стійких, перероблених і веганських тканин.

До теми Синій, золотий та лавандовий: головні кольори сезону осінь – зима 2021/22

Для створення вбрання майбутнього сезону Стелла заміксувала незвичні колірні поєднання. Колекція просочена лавандовим – головним кольором осені, а також відтінками води, жовтого і варіацій рожевого.

МакКартні не втрачає віри у світле майбутнє, і як багато інших дизайнерів, які представляли свої колекції на Тижнях моди, радить восени одягати багато яскравого одягу.

Серед головних відтінків колекції – блискуча бірюза, що з’явилися у вигляді високих ботфортів-панчіх, трав’янистий зелений колір, що прикрасив сукні-трапеції, синій електрик у вигляді штанів кльош, оптичні візерунки на об’ємних трикотажних виробах і картатий візерунок гусяча лапка на маскулінних жакетах.

Можна уважніше придивитися до бежевого тренча, який ніколи не вийде з моди, до поєднання лавандового відтінку з фуксією та ягідного з блакитним.

"Молодості властива сміливість і новизна. З віком ти почуваєшся менш розкутим. Цей бренд такий молодий у багатьох аспектах – у його системах переконань, у тому, що ми ні до чого не приходимо традиційним способом, – і я хочу, щоб дух того, що я роблю, також виявився в моді", – сказала Маккартні.

Нова колекція Stella McCartney осінь – зима 2021/22



Нова колекція Stella McCartney осінь – зима 2021/22 / Vogue



Нова колекція Stella McCartney осінь – зима 2021/22 / Vogue



Нова колекція Stella McCartney осінь – зима 2021/22 / Vogue



Нова колекція Stella McCartney осінь – зима 2021/22 / Vogue



Нова колекція Stella McCartney осінь – зима 2021/22 / Vogue



Нова колекція Stella McCartney осінь – зима 2021/22 / Vogue



Нова колекція Stella McCartney осінь – зима 2021/22 / Vogue



Нова колекція Stella McCartney осінь – зима 2021/22 / Vogue



Нова колекція Stella McCartney осінь – зима 2021/22 / Vogue