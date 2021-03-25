Готуємося до найяскравішої осені: колекція Stella McCartney осінь – зима 2021/22
У лондонському Тейт Модерн пройшов показ Stella McCartney осінь – зима 2021/2022. За час пандемії бренду довелося пережити переродження, тож нова колекція британської дизайнерки була довгоочікуваною для шанувальників вбрання.
Джерело:Vogue
Для створення вбрання майбутнього сезону Стелла заміксувала незвичні колірні поєднання. Колекція просочена лавандовим – головним кольором осені, а також відтінками води, жовтого і варіацій рожевого.
МакКартні не втрачає віри у світле майбутнє, і як багато інших дизайнерів, які представляли свої колекції на Тижнях моди, радить восени одягати багато яскравого одягу.
Серед головних відтінків колекції – блискуча бірюза, що з’явилися у вигляді високих ботфортів-панчіх, трав’янистий зелений колір, що прикрасив сукні-трапеції, синій електрик у вигляді штанів кльош, оптичні візерунки на об’ємних трикотажних виробах і картатий візерунок гусяча лапка на маскулінних жакетах.
Можна уважніше придивитися до бежевого тренча, який ніколи не вийде з моди, до поєднання лавандового відтінку з фуксією та ягідного з блакитним.
"Молодості властива сміливість і новизна. З віком ти почуваєшся менш розкутим. Цей бренд такий молодий у багатьох аспектах – у його системах переконань, у тому, що ми ні до чого не приходимо традиційним способом, – і я хочу, щоб дух того, що я роблю, також виявився в моді", – сказала Маккартні.
Нова колекція Stella McCartney осінь – зима 2021/22
Нова колекція Stella McCartney осінь – зима 2021/22 / Vogue
Нова колекція Stella McCartney осінь – зима 2021/22 / Vogue
Нова колекція Stella McCartney осінь – зима 2021/22 / Vogue
Нова колекція Stella McCartney осінь – зима 2021/22 / Vogue
Нова колекція Stella McCartney осінь – зима 2021/22 / Vogue
Нова колекція Stella McCartney осінь – зима 2021/22 / Vogue
Нова колекція Stella McCartney осінь – зима 2021/22 / Vogue
Нова колекція Stella McCartney осінь – зима 2021/22 / Vogue
Нова колекція Stella McCartney осінь – зима 2021/22 / Vogue
Поділитися новиною