Розкішні сукні, сарафани на сатинові костюми: колекція Dior Couture осінь – зима 2021/22

У стінах Музею Родена у Парижі, в оточенні найближчих друзів бренду Dior, креативна директорка Марія Грація Кюрі представила кутюрну колекцію. У зв’язку з пандемією два попередні шоу проходили в онлайн-форматі, і лише тепер світ моди став на своє місце та запросив шанованих гостей.

Повернення до персонального шоу через три сезони викликало у креативної директорки бажання відновити зв’язок із "присутністю" через усвідомлення тактильності ручного текстилю – тих спеціалістів, невидимого ланцюга людей у ​​індустрії моди, без яких висока мода не може існувати.

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Я думаю, що для людей, які знову працюють за столами в наших ательє, у роботі над цим шоу була інша, неймовірна енергія,

– зазначила Кюрі.

Перед початком показу Модний дім звернувся за допомогою до французької художниці Єви Жоспен, яка розробила серію вишитих шовкових панелей, що виступили фоном і декораціями для показу.

Простір прикрашали розкішні гобелени з багатими візерунками, які перекочували на тканини в колекціях. Окрім складної вишивки Dior представили тонке нуарне мереживо та доповнили деякі сукні декором з пір’я.

Дизайнерка представила вироби з напівпрозорих, плісированих та делікатних тканин. Щодо силуетів, то Марія Грація Кюрі вірна своїй фірмовій посадці – завищеній талії та витонченому силуету.

Окрім суконь, костюмів та сарафанів, креативна дизайнерка зуміла здивувати всіх повною неочікуваністю на кутюрному показі – верхнім одягом. Зазвичай модельєри стараються обходити стороною ці елементи гардероба, втім на подіумі з’явилися бездоганні довгі та короткі пальта та кейпи, тож успіх їм точно забезпечений.



Колекція Dior Couture осінь – зима 2021/22 / Vogue



Колекція Dior Couture осінь – зима 2021/22 / Vogue



Колекція Dior Couture осінь – зима 2021/22 / Vogue



Колекція Dior Couture осінь – зима 2021/22 / Vogue



Колекція Dior Couture осінь – зима 2021/22 / Vogue



Колекція Dior Couture осінь – зима 2021/22 / Vogue



Колекція Dior Couture осінь – зима 2021/22 / Vogue



Колекція Dior Couture осінь – зима 2021/22 / Vogue



Колекція Dior Couture осінь – зима 2021/22 / Vogue