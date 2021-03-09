Занурення у казку "Аліса в країні чудес": колекція Christian Dior осінь – зима 2021/22

8 березня пройшла презентація осінньо-зимової колекції Dior. Показ пройшов у рамках Тижня моди в Парижі. При підготовці показу дизайнер Марія Грація К'юрі співпрацювала з 5 молодими жінками-ілюстраторами для створення танцювального шоу.

Локацією для нової колекції стала колишня резиденція французьких королів – Версальський палац. Дизайнерка при створенні вбрання відсилалася до казок "Аліса в країні чудес" та "Красуня і Чудовисько".

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Креативна директорка глибоко занурилася у світ казок та створила ніжні вбрання, ніби для принцес. Знаменитий жакет Bar Марія Грація К’юрі видозмінила, додавши до нього капюшон, адже казкові герої часто вирушають в небезпечні подорожі, тож їхній одяг має слугувати їм захистом.

Лейтмотивом у колекції стала троянда, яка вдало вписалися в ніжних сукнях. Цей елемент дизайнерка запозичила зі своєї улюбленої екранізації "Красуня і Чудовисько" 1946 року, режисером якої виступив Жан Кокто.

Бутон троянди прикрашав пояс на талії, корсети та сорочки. Окрім того, особливої уваги заслуговує сукня з розкиданими бутонами по всій спідниці.

Показ колекції відбувся у дзеркальному залі Версалю, тож саме дзеркалам належала особлива роль. Завдяки їм моделей можна було розгледіти з найкращих ракурсів. Ідея віддзеркалення вже стала відображенням казки "Аліса в країні чудес".

Музичний супровід нової колекції був саме таким, який показують нам у казках – лякливий та інколи моторошний, притаманний високим замкам, у яких можна з легкістю заблукати та мимоволі потрапити у темний, закритий простір.

Колекція Christian Dior осінь – зима 2021/22



Колекція Christian Dior осінь – зима 2021/22 / Vogue



Колекція Christian Dior осінь – зима 2021/22 / Vogue



Колекція Christian Dior осінь – зима 2021/22 / Vogue



Колекція Christian Dior осінь – зима 2021/22 / Vogue



Колекція Christian Dior осінь – зима 2021/22 / Vogue



Колекція Christian Dior осінь – зима 2021/22 / Vogue



Колекція Christian Dior осінь – зима 2021/22 / Vogue

Показ колекції Christian Dior осінь – зима 2021/22 у Версалі: дивіться відео