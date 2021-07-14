32-річна знаменитість завітала на прем’єру фільму "Голос любові" француженки Валері Лемерсьє. Для виходу в світ Коко обрала бордову градієнтну сукню Dior зжатої фактури. Під низ модель одягнула прозору сітку-вололазку, спустивши бретельку від сукні на одне плече.

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Образ знаменитість довершила діамантовим кольє від французького ювелірного будинку Chaumet.

Особливої екстравагантності аутфіту додала зачіска. Стилісти зробили моделі багато закручених косичок, а візажисти довершили ефектний вихід насиченим макіяжем.

Очі Коко Роші були намальовані чорними та бордоваими тінями з величезною стрілкою, а губи нафарбовані коричневою помадою.

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Варто зазначити, що світський вихід Коко Роші доволі ексклюзивний. Після народження третьої дитини знаменитість увесь свій час присвячує сім’ї. Модель часто відправляється з рідними на відпочинок влаштовуючи цікаві фотосесії.

Окрім цього, вона створила власний модельний табір, для моделей та фотографів якого проводить майстер-класи.



