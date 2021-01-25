Канадська супермодель Коко Роша – мама двох дівчаток і хлопчика. 32-річна модель, яка 2 місяці тому народила дівчинку Айлі, знялася у неймовірній фотосесії зі своїми нащадками. На кадрах для іспанського глянцю Elle Коко Роша позувала також зі своєю 5-річною донькою Іоні та 2-річним сином Івером.

Джерело: Elle

Зіркова матуся часто публікує світлини зі своєю сім’єю, а нещодавно у своєму інстаграмі опублікувала ніжну обкладинку для іспанського Elle, на якій вона позувала зі своєю донечкою Іоні.

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Коко Роша не належить до когорти забобонних матусь, тож з перших днів народження показала своїй 1,5 мільйонній аудиторії крихітку Айлі.

За словами супермоделі, материнство – це найглибша форма любові, яку тільки можна собі уявити, де немає місця егоїзму чи гордості. Коко Роша зазначила, що коли в неї народилася перша дитина, то їй було трохи страшно, а зараз вони зі своєю третьою дитиною справляються з чоловіком, як справжні професіонали.

Кажіть своїм дітям, що вони можуть мати все: і повноцінну кар’єру, і чудове сімейне життя. Не потрібно відмовлятися від одного, щоб досягти успіху в іншому. Недостатньо просто любити дітей, треба вірити в них,

– заявила модель.

Коко зізналася, що її виховувала самотня та працьовита мама. Роша зажди захоплювався, якою невтомною, послушною та старанною вона була.

"Мама любила показувати мені світ, різні культури, розповідати про різні кухні та мови. І це відкрило двері для багатьох пристрастей та знань, які згодом допомогли мені зрозуміти красу та велич того, що нас оточує", – згадала супермодель.

Для фотосесії для обкладинки глянцю стилісти обрали для Коко Роші довгу лляну сукню в квіти, оздоблену вручну накладними бежевими квітами. Її донечка Іоні позувала у сукні бренду H&M.



Коко Роша знялася у фотосесії з дітьми / Elle España

На інших кадрах Коко позувала у коричневій сукні Dior з розмальованим чорно-червоним квітковим орнаментом. Нащадки супермоделі приміряли вбрання Baby Dior. Коко позувала перед камерою з розпущеним волоссям та насиченим макіяжем. Візажисти нанесли рідкі тіні для повік сірого кольору та нафарбували губи червоно-коричневою помадою від Giorgio Armani Beauty.



Коко Роша знялася у фотосесії з дітьми / Elle España

На чорно-білому кадрі канадська супермодель також з’явилася зі своїми дітьми. Коко одягнула шифонову блузку та штани від Emporio Armani та босоніжки Gianvito Rossi.



Коко Роша знялася у фотосесії з дітьми / Elle España

Особливою ніжністю просочена світлина з маленькою донечкою Айлі. Стилісти одягнули матусю в квіткову сукню Dolce & Gabbana, а 2-місячну крихітку в боді від H&M.



Коко Роша знялася у фотосесії з дітьми / Elle España