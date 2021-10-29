Благодійний фонд DKMS кожного року запрошує зірок першої величини, щоб зібрати гроші хворим людям на лейкемію.

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Канадська супермодель обрала для важливої події довгу чорну сукню зі шлейфом, верх якої складався з мереживних рукавів та багатоярусного тюлевого жабо, а також з невеликого стоячого коміра. Такий розкішний виріб Коко Роша приміряла від бренду Christian Siriano.

32-річна знаменитість зачесала волосся в пучок та зробила на обличчі насичений макіяж. Візажисти підкреслили погляд сірими тінями, великими накладними віями, а губи намалювали коричневою помадою. Свій бездоганний образ модель довершила діамантовим кольє та сережками від Luminous Diamonds.

Реакція мережі на образ Коко Роші

"Вау, твій образ бездоганний";

"Приголомшливо виглядаєш";

"Прекрасна Коко";

"Я просто вражений твоєю красою";

"Чудова сукня, в якій ти виглядаєш просто фантастично".



Розкішний образ Коко Роші / Фото з Getty Images



Розкішний образ Коко Роші / Фото з Getty Images