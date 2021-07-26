Церемонія одруження пройшла в старовинній віллі Альдобрандіні у Фраскаті під Римом. Кітті Спенсер вже не перший рік є амбасадоркою бренду Dolce&Gabbana, тож близькі друзі знаменитості Доменіко Дольче і Стефано Габбана створили для нареченої неймовірні сукні, в які вона переодягалася впродовж дня.

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Багато гостей, які з'явилися на дівич-вечорі у Флоренції та на весіллі Спенсер і Льюїса також віддали перевагу іменитому бренду.

Саме на особистій сторінці в інстаграмі Dolce&Gabbana опублікували перший кадр з весілля знаменитості. В мережі з’явилася світлина, на якій леді Кітті Спенсер позувала у білій весільній сукні лінії Alta Moda.

Бренд витратив майже шість місяців на створення весільного плаття на своїй вишивальній фабриці та в міланському ательє.



Весільні образи Кітті Спенсер / Фото з інстаграму

Дизайнери зізналися, що інспірацією до мереживної корсетної сукні з коміром-стійкою, десятком шовкових ґудзиків і "гострими" рукавами послужила Вікторіанська епоха. Стилісти зібрали волосся аристократки у пучок, а візажисти зробили насичений макіяж. Її очі підкреслювали темні тіні, а губи – коричнева помада.

На весілля Кітті відмовилася одягати діадему з діамантами, в якій виходили заміж не тільки її мама, але і принцеса Діана у 1981 році.



Весільні образи Кітті Спенсер / Фото з інстаграму

Весілля племінниці принцеси Діани, яка виросла в ПАР, б'є всі можливі рекорди розкоші: і по королівським міркам, і по голлівудських, і по fashion-стандартах. Окрім основної весільної сукні білявка красувалася ще у кількох бездоганних кутюрних виробах від улюбленого бренду.

Чотири інших кутюрних наряди наречена вибрала не в традиційній пастельній або кремовій гамі, а дуже сміливій і яскравій палітрі.

Перший образ – напівпрозоре голубе плаття з аплікацією в квіточку. У схожому виробі на червоній доріжці Каннського кінофестивалю цього року з’явилася Шерон Стоун. Атласна спідниця була прикрашена малюнком з римськими колонами, що нагадує про весняно-літню колекції високої моди (з квітковими мотивами і пейзажами італійських міст).



Весільні образи Кітті Спенсер / Фото з інстаграму

Друга сукня нагадувала навколишні італійські сади. Сукня молочно-фіалкового кольору повністю прикрашена в шовкових пелюстках. Виріб оздоблений рукавами-фонариками та красивим довгим шлейфом.



Весільні образи Кітті Спенсер / Фото з інстаграму

Третє плаття – поєднання смарагдового і білого атласу з самої об'ємною спідницею. Сукню доповнило масивне кольє з дорогоцінного листя плюща і масивної півонії у волоссі.



Весільні образи Кітті Спенсер / Elle

Найменше відомо про золотий наряд нареченої. У мережу потрапило лише відео з примірки, на якому можна розгледіти дорогоцінний ліф, прикрашений вишивкою та камінням. Цей виріб також перегукується з темою Ренесансу, якому і був присвячений показ колекції Alta Moda у Флоренції.



Весільні образи Кітті Спенсер / Фото з інстаграму