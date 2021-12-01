Кіт Степан прорекламував сумку Valentino за 4 тисячі євро: кумедне фото

Популярний кіт Степан отримав замовлення від італійського Модного будинку Valentino. Чотирилапий на своїй сторінці в інстаграмі прорекламував сумку знаменитого бренду.

Український кіт Степан починає підкорювати не лише інтернет-мережу, у домашнього улюбленця вже з’явилися перші рекламні замовлення. Після того, як фото кота опублікувала на своїй сторінці співачка Брітні Спірс, ним буквально захопився увесь світ.

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Італійський бренд, який одягає у свої вироби знаменитих селебретіз звернув увагу на українського кота та запропонував власниці Анні рекламу сріблястої сумки.

Бренд особливо захопився незворушним кадром кота з келихом вина. Саме таку світлину господиня Анна зробила для реклами. Кіт Степан зайняв свою улюблену позу з однією лапою на столі та байдужим поглядом дивиться кудись в далечінь.

На сайті бренду сумка Roman Stud The Shoulder Bag від Valentino, яка повністю покрита кристалами Swarovski коштує 4410 євро (понад 132 тисячі гривень).



Кіт Степан прорекламував сумку Valentino / Фото з інстаграму кота

Нас уже показували Discovery, американський MTV купив права на один із роликів. Бренд Valentino замовив рекламу. Замовляють вітання з днем народження. Кількість повідомлень у діректі навіть не рахую,

– зазначила власниця котика.

Число підписників на особистій сторінці кота невпинно зростає. Кіт має всі шанси зовсім скоро зібрати 1 мільйон прихильників. Поки що за його новими світлинами свідкують майже 800 тисяч фанатів зі всього світу.

Відомо, що господарка підібрала кота на вулиці ще 13 років тому. Кіт вже старий, тому в різні поїздки Анна з ним їхати відмовляється, а от нові кадри для підписників залюбки робить та публікує на сторінці.