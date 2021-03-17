Кім Кардашян захопила мережу сукнею, яка підкреслює всі її форми: чарівний образ

Останнім часом американська знаменитість Кім Кардашян привертає до себе чималу увагу з боку преси, адже наприкінці зими світська левиця подала на розлучення з Каньє Вестом. Та поки у її житті триває шлюборозривний процес, Кім не збирається горювати, а навпаки, виходить у світ в бездоганних образах.

Найвідоміша пара США Кім Кардашян та Каньє Вест 19 лютого офіційно оголосили про розрив стосунків. Одною із найвагоміших причин розриву пари став біполярний розлад Каньє.

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Пізніше, негаразди у подружжя набрали обертів, коли Каньє вирішив балотуватись у президенти США. Тоді ж пара вирішила взяти перерву і декілька місяців пожити окремо. Це дало свої наслідки, тому невдовзі Кім подала на розлучення.

Судячи з її вигляду, світська левиця не збирається перебувати довго у самотності, адже вже починає приковувати увагу чоловіків своїми стильними виходами.

Нещодавно Кім Кардашян дала перше інтерв’ю глянцю Vogue після заяви про розлучення з Вестом. Щоправда, про свого чоловіка та розлучення з ним Кім окремо вирішила не згадувати. На інтерв’ю світська левиця завітала у чарівній білій сукні, у якій згодом приїхала на вечерю в ресторан, де її сфотографували папараці.

Образ Кім Кардашян

Знаменитість одягнула неймовірно витончену білу довгу сукню в складки з еластичного матеріалу, який підкреслив всі її форми тіла. Кім доповнила образ декількома масивними срібними кольє, габаритними перснями на пальцях та об’ємним браслетом.

Доповнила аутфіт Кардашян туфлями на підборах з трикутним носком та крихітною сумкою з металізованої шкіри.

Довге волосся стилісти вклали в легкі локони, а візажисти зробили неймовірно красивий макіяж. Кім нанесли на повіки коричневі тіні, які доповнили чорні довгі стрілки намальовані лайнером, а довгі нарощені вії зробили погляд більш виразнішим. Губи Кардашян намалювали її улюбленою коричневою помадою та підвели олівцем.



Чарівний образ Кім Кардашян / Copyright



Чарівний образ Кім Кардашян / Copyright