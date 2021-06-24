Кім Кардашян вміє вдало підкреслювати принади своєї сексуальної фігури. Представниця телесімейства Кардашян-Дженнер грамотно підчеркнула свої достоїнства не лише за допомогою купальників, але й одягнувши чарівну сукню.

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Образ Кім Кардашян

40-річна красуня приміряла на собі асиметричну сукню довжини максі чорного кольору. Нещодавно дизайнерка випустила моделюючу білизну Skims, тож, ймовірно, саме її вона одягнула для надання тілу струнких форм.

Кім не приховує, що часто одягає білизну свого бренду, аби зменшити талію та підкреслити стегна. Вибір на створення моделюючої білизни впав не випадково, адже знаменитість завжди славилася любов’ю саме до такої фігури.

Кардашян доповнила образ коричневими босоніжками на підборах та масивними золотистими браслетами на руці.

Своє довге розкішне волосся світська левиця вклала у легкі локони, а на обличчі зробила насичений макіяж. Повіки Кім намалювала золотистими тінями, зробила довгі стрілки лайнером, нафарбувала пухкі губи кара маленькою помадою, підкресливши контур губ коричневим олівцем.

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