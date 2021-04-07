Кім Кардашян висміяли за взуття Yeezy, яке нагадує сир і чипси: кумедні порівняння

Світська левиця Кім Кардашян, яка подала документи на розлучення наприкінці лютого з Каньє Вестом, вирішила прорекламувати бренд свого чоловіка та виклала в мережі фото у жовтих сланцях від Yeezy. Це взуття користувачі порівняли з сиром та чипсами.

Знаменитість опублікувала кадр у жовтому костюмі, що складався з топу на тонких бретелях та приталених лосинів. Своє довге волосся Кім зав’язала у хвіст.

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Вибір взуття до такого лаконічного образу дещо збентежив фанатів. Частина прихильників запитали її, чому вона досі одягає взуття Веста. Деякі навіть зауважили, що взуття на неї завелике, тож, ймовірно, в гості до дітей навідався сам Каньє, а Кім просто взяла поносити його сланці.



Кім Кардяшян одягнула жовті сланці Yeezy / Фото з інстаграму



Кім Кардяшян одягнула жовті сланці Yeezy / Фото з інстаграму

Фанати Кім Кардашян побачили на кадрі, виставленому знаменитістю в інстаграмі все, окрім взуття. У твіттері користувачі порівнюють жовтні сланці Yeezy 450 Slides з чипсами, сиром, вафлями та навіть чичароном – закускою зі смаженої свинячої шкіри.

Одна користувачка твіттеру зазначила, що це взуття викликало у неї приступ трипофобії (страх дир, – Fashion 24).