Кім Кардашян випустила колекцію з брендом Fendi: бездоганні образи

Американська світська левиця Кім Кардашян почала активно розвивати власний білизняний бренд Skims. Раніше знаменитість залучила до рекламної зйомки голлівудську акторку Меган Фокс та свою сестру Кортні, а тепер представила колаборацію вбрання з маркою Fendi.

Італійський Будинок моди вирішив цього року поекспериментувати, тож разом із брендом Versace на Тижні моди у Мілані представили власну колекцію. Креативний директор бренду Кім Джонс створив вбрання для Versace, а Донателла Версаче – для Fendi.

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В мережі фанати активно обговорювали ймовірність спільної колаборації з Кім Кардашян, адже знаменитість вже давно заінтригувала прихильників спільною світлиною з Кімом Джонсом у своєму інстаграмі.

Нещодавно перші результати творчої праці американська телезірка показала на своїй особистій сторінці. Знаменитості створили спідню білизну, боді та колготки у фірмових нюдових відтінках Skims, прикрашені логотипами обох брендів. Моделлю виробів з нової колекції стала сама Кім Кардашян.

Fendi x Skims – перша у своєму роді колаборація, яка поєднує розкіш Fendi з інноваційним підходом Skims,

– написала Кім в інстаграмі.

У капсулі також представлені пуховик з монограмами Fendi, чорне боді з високим коміром, бежевий комбінезон, сукні-футляри довжини міді та міні, кроп-топи, спідниці з еластичного трикотажу та спортивні комплекти.

Відомо, що лімітована колекція надійде у продаж 9 листопада, а придбати її можна буде лише на сайті створеному спеціально для колаборації одягу Fendi та Skims.



Кім Кардашян створила вражаючу колекцію з брендом Fendi / Фото з інстаграму



Кім Кардашян створила вражаючу колекцію з брендом Fendi / Фото з інстаграму



Кім Кардашян створила вражаючу колекцію з брендом Fendi / Фото з інстаграму



Кім Кардашян створила вражаючу колекцію з брендом Fendi / Фото з інстаграму



Кім Кардашян створила вражаючу колекцію з брендом Fendi / Фото з інстаграму