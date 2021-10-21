Кім Кардашян святкує день народження: найкращі обкладинки зірки для глянцю Vogue

Американська світська левиця, одна з головних героїнь реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" святкує день народження. 21 жовтня Кім Кардашян виповнився 41 рік. В особливий для знаменитості день редакція Fashion 24 підготувала добірку найвідоміших обкладинок зірки для глянцю Vogue.

Кім Кардашян – одна із найзнаменитіших сестер клану Кардашян-Дженнер. З юних років вона знаходиться в центрі уваги, а кожен її вихід не обходиться без спалахів фотокамер. Кім є кумиркою модниць зі всього світу, а за її життям в інстаграмі стежить майже 260 мільйонів користувачів.

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За останні роки Кім стала найвпливовішою інфлюенсеркою. Її запрошують на інтерв’ю, телевізійні зйомки, знаменитість бере участь у різноманітних фотосесіях та знімається для обкладинок глянців. Fashion 24 розповідає про знакові обкладинки знаменитості для глянцю Vogue.

Кім Кардашян позувала для обкладинки глянцю в сітчастій мокрій майці, під якою чітко виднілися її сексуальні форми. Автором обкладинки став фотограф Майкл Янсон.



Кім Кардашян для обкладинок глянцю Vogue

Для японського Vogue Кім Кардашян постала на трьох обкладинках, над якими працювала редакторка модного відділу Анна Делло Руссо.



Кім Кардашян для обкладинок глянцю Vogue



Кім Кардашян для обкладинок глянцю Vogue



Кім Кардашян для обкладинок глянцю Vogue

На іспанській обкладинці глянцю Кім Кардашян позує без макіяжу. Знаменитість зазначила, що навмисно відмовилася від улюбленого насиченого макіяжу заради модних зйомок.



Кім Кардашян для обкладинок глянцю Vogue

Американська знаменитість також знялася на обкладинці глянцю Vogue India. На чуттєвих знімках зірка позує у відвертих вечірніх сукнях, а також приміряє традиційний індійський наряд лехенга-чолі.



Кім Кардашян для обкладинок глянцю Vogue

Для арабського глянцю телезірка знялася в чорній сукні з атласним топом-корсетом з вставкою тілесного кольору та довгих чорних рукавичках. Автором образу став французький дизайнер Тьєрі Мюглер. Стилісти доповнили образ Кардашян великими золотистими сережками і косою нижче пояса.



Кім Кардашян для обкладинок глянцю Vogue