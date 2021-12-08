Кім Кардашян стала іконою стилю 2021 року за версією People’s Choice Awards

У США відбулася премія People’s Choice Awards. Нагороди вручають зіркам зі сфери моди, кіно, музики і телебачення. У 2021 році титул ікони стилю забрала світська левиця Кім Кардашян.

Вручення премій відбулося напередодні ввечері, у Санта-Моніці. 41-річна Кім Кардашян, яка цього року просто не сходила зі шпальт модних видань отримала нагороду. Голосування проводили не судді, а люди в інтернеті, тож саме вони спільним зусиллям обрали американку fashion-іконою.

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Наймодніша жінка року відвідала важливий світський захід у своєму фірмовому образі, в якому вона буквально живе вже кілька місяців поспіль. Кім одягнула обтислий чорний комбінезон з рукавицями від Balenciaga, масивні сережки та сонцезахисні окуляри.

Схоже, між Кім і Каньє Вестом дуже хороші стосунки, адже на сцені вона висловила вдячність йому за те, ким вона зараз є.

Каньє, дякую тобі за те, що ти познайомив мене зі світом моди,

– сказала світська левиця.

На сцені красувалася знаменитість не сама. Згодом до неї піднялася її мама Кріс Дженнер і Хлої Кардашян. Знаменитому сімейству вручили нагороду в номінації найкращого реаліті-шоу року. Хлої прийшла на премію у сріблястій короткій сукні з круглими паєтками, а зіркова матуся Кім Кардашян обрала велюровий червоний костюм, який доповнила шарфом на шиї.



Сімейство Кардашян на премії People’s Choice Awards / Фото з Getty Images